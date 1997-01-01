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О нас и контакты
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+7 (831) 214-06-08

info@a-tis.ru

Поставим качественный материал на ваш объект точно в срок

Антикоррозия

Теплоизоляция

Стальные футляры и гильзы

Стальные опоры

Антикоррозия

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ВУС (УС) изоляция

Усиленная


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Лента Литкор

Полимерно-битумная основа


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ЦПП изоляция

Внутреннее цементно-песчаное покрытие

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Теплоизоляция для труб

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Трубы ППУ ПЭ

Пенополиуретановые, полиэтиленовая оболочка

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Трубы ППУ ОЦ

Пенополиуретановые, оцинкованная оболочка

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Скорлупы ППУ

Без покрытия, оцинкованные, армофол, стеклопластик

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Трубы ППМ

Пенополимерминеральные

 

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Стали

Стальные футляры и стальные гильзы

  • Стальные футляры и стальные гильзы
  • Швеллер б/у
  • Лист б/у
  • Арматура б/у
  • Балка б/у
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Стальные опоры

Изготовим опоры по Вашим чертежам

Подвижные и скользящие опоры трубопроводов по серии 5.903-13 (выпуск 8-95)

ТС-623.00.00

ТС-624.00.00

ТС-625.00.00

ТС-626.00.00

ТС-627.00.00

ТС-628.00.00

ТС-630.00.00

ТС-631.00.00

ТС-632.00.00

Опоры скользящие

Опоры скользящие хомутовые ОПХ ППМИ и ОПХ Ф ППМИ ГОСТ Р 56227

Опоры скользящие бугельные ОПБ ППМИ и ОПБ Ф ППМИ ГОСТ Р 56227

Скользящие опоры для стальных трубопроводов ГОСТ 30732-2006 (ГОСТ 30732-2020)

Опоры трубопроводов по серии 1-487-1997.01.000 для канальной и надземной прокладки для труб в ППУ изоляции. 

Опора СПО 1-487-1997.01.000

Опора СПОк 1-487-1997.02.000

Опора СПОн 1-487-1997.03.000

Опора ФСО1 1-487-1997.04.000

Опора ФСО2 1-487-1997.05.000

ОПОРЫ ПО АЛЬБОМУ 313.ТС-008.000 

313.ТС-008.010

313.ТС-008.011

313.ТС-008.012

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О нас и контакты

 

Компания ООО «А-ТИС» занимается поставкой теплоизоляции (ППУ, ППМ), антикоррозионной изоляции (ВУС, УС, Литкор), стальных опор и футляров для труб.
Наша компания держит курс на развитие и стремится к лучшим результатам.

Мы стараемся чтобы каждый клиент был доволен сотрудничеством с нами, поэтому: предлагаем одни из лучших цен на рынке, соблюдаем оговоренные сроки поставки, у нас гибкая логистика, профессиональные сотрудники и исключительно качественная, сертифицированная  продукция. Благодаря всем перечисленным факторам, многие клиенты обращаются к нам повторно. Это очень ценно для нас и является лучшей благодарностью.

Также компания ООО «А-ТИС» открыта к плодотворному сотрудничеству с новыми компаниями.

ООО «А-ТИС»
ИНН 5256196658 КПП 525601001
ОГРН 1215200022730
Юр. и факт. адрес  Нижний Новгород, ул. Ватутина, д. 11, п.5, оф. 18.
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+7 (831) 214-06-08

info@a-tis.ru

Осуществляем доставку по всей России автотранспортом и ж/д вагонами. (Сыктывкар, Лабытнанги, Пенза, Киров, Краснодар, Москва и др.)

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Запросить КП

+7 (831) 214-06-08

info@a-tis.ru