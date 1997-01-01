Поставим качественный материал на ваш объект точно в срок

Усиленная
Полимерно-битумная основа
Внутреннее цементно-песчаное покрытие
Пенополиуретановые, полиэтиленовая оболочка
Пенополиуретановые, оцинкованная оболочка
Без покрытия, оцинкованные, армофол, стеклопластик
Пенополимерминеральные
Стальные футляры и стальные гильзы
Компания ООО «А-ТИС» занимается поставкой теплоизоляции (ППУ, ППМ), антикоррозионной изоляции (ВУС, УС, Литкор), стальных опор и футляров для труб.
Наша компания держит курс на развитие и стремится к лучшим результатам.
Мы стараемся чтобы каждый клиент был доволен сотрудничеством с нами, поэтому: предлагаем одни из лучших цен на рынке, соблюдаем оговоренные сроки поставки, у нас гибкая логистика, профессиональные сотрудники и исключительно качественная, сертифицированная продукция. Благодаря всем перечисленным факторам, многие клиенты обращаются к нам повторно. Это очень ценно для нас и является лучшей благодарностью.
Также компания ООО «А-ТИС» открыта к плодотворному сотрудничеству с новыми компаниями.
ООО «А-ТИС»
ИНН 5256196658 КПП 525601001
ОГРН 1215200022730
Юр. и факт. адрес Нижний Новгород, ул. Ватутина, д. 11, п.5, оф. 18.
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Осуществляем доставку по всей России автотранспортом и ж/д вагонами. (Сыктывкар, Лабытнанги, Пенза, Киров, Краснодар, Москва и др.)